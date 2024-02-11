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МФУ лазерный PANTUM M6557NW

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МФУ лазерный PANTUM M6557NW
МФУ лазерный PANTUM M6557NW
МФУ лазерный PANTUM M6557NW
МФУ лазерный PANTUM M6557NW
МФУ лазерный PANTUM M6557NW
МФУ лазерный PANTUM M6557NW
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 189604
Производитель: PANTUM
Гарантия: 12 мес. от магазина
нет отзывов
1
вопрос
20 990₽
251
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В рассрочку за 6 300 ₽

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МФУ лазерный PANTUM M6550NW
20 990₽
251
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6 300₽

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МФУ лазерный PANTUM M6550NW
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178
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МФУ струйный Epson EcoTank L3216
17 490₽
18 490₽
178
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5 250₽

в рассрочку

МФУ струйный Epson EcoTank L3216
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223
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МФУ струйный Epson L3250
18 590₽
19 590₽
223
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5 580₽

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МФУ струйный Epson L3250
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287
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МФУ лазерный PANTUM M6700DW
23 990₽
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7 200₽

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МФУ лазерный PANTUM M6700DW
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МФУ лазерный PANTUM M6607NW
19 590₽
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5 880₽

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МФУ лазерный PANTUM M6607NW
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МФУ лазерный Canon imageCLASS MF3010
22 990₽
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6 900₽

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МФУ лазерный Canon imageCLASS MF3010
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МФУ струйный Epson L3256 A4 WiFi USB белый
17 990₽
215
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5 400₽

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МФУ струйный Epson L3256 A4 WiFi USB белый
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МФУ струйный Epson EcoTank L3269
20 990₽
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6 300₽

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МФУ струйный Epson EcoTank L3269
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МФУ струйный Epson EcoTank L3255
17 990₽
18 990₽
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5 400₽

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МФУ струйный Epson EcoTank L3255
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МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn 9YG08A
24 990₽
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7 500₽

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МФУ струйный Epson L3276 (C11CJ67436)
18 590₽
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МФУ струйный Epson EcoTank L3251A4
17 990₽
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МФУ лазерный PANTUM BM2300AW
17 990₽
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5 400₽

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МФУ лазерный PANTUM BM2300AW
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МФУ лазерный PANTUM M6550NW
МФУ лазерный PANTUM M6550NW
20 990₽
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МФУ струйный Epson EcoTank L3216
МФУ струйный Epson EcoTank L3216
17 490₽
18 490₽
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МФУ струйный Epson L3250
МФУ струйный Epson L3250
18 590₽
19 590₽
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МФУ лазерный PANTUM M6700DW
МФУ лазерный PANTUM M6700DW
23 990₽
235
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МФУ лазерный PANTUM M6607NW
МФУ лазерный PANTUM M6607NW
19 590₽
275
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МФУ лазерный Canon imageCLASS MF3010
МФУ лазерный Canon imageCLASS MF3010
22 990₽
О товаре

МФУ лазерный Pantum M6557NW

  • Эффективная печать
    • Черно-белая печать документов выполняется с высокой скоростью и в превосходном качестве
  • Работаем без проводов
    • Наличие WIFI позволит сделать печать еще удобнее
  • Избавьтесь от избыточных операций с приложением Pantum
  • Настройка без лишних забот
    • Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе
    Характеристики
    Тип печати
    лазерный
    Цветность печати
    черно-белая
    Максимальный формат
    A4
    Количество цветов
    1
    Тип сканера
    планшетный/протяжный
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    Вопросы и ответы
    К
    Камила
    11 февраля 2024
    Здравствуйте , входит ли картридж в комплект, при покупке этого МФу?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    12.02.2024 15:33:17
    Здравствуйте! Да
    Ответить
    0 0
    К
    Камила
    11 февраля 2024
    Здравствуйте , входит ли картридж в комплект, при покупке этого МФу?
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
    В сравнение
    В избранное
    20 990₽
    251
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    1 = 1₽
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    В рассрочку за 6 300 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 5 магазинах

    бесплатно,

    в 5 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    завтра

    Нашли дешевле?