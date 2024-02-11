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МФУ лазерный PANTUM M6557NW
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Код товара: 189604
Производитель: PANTUM
Гарантия: 12 мес. от магазина
20 990₽
251
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О товаре
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество цветов
- 1
- Тип сканера
- планшетный/протяжный
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Вопросы и ответы
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К
Камила
11 февраля 2024
Здравствуйте , входит ли картридж в комплект, при покупке этого МФу?
1
0 0
0
05.ru
12.02.2024 15:33:17
Здравствуйте! Да
Ответить
0 0
К
Камила
11 февраля 2024
Здравствуйте , входит ли картридж в комплект, при покупке этого МФу?
1
0
0