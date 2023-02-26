МФУ лазерный PANTUM M6507W
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 189464
Производитель: PANTUM
Гарантия: 12 мес. от магазина
Цена не указана
О товаре
МФУ лазерный Pantum M6507WМФУ лазерное Pantum M6507W ориентировано на реализацию рабочих потребностей небольшой офисной группы, поскольку скорость его печати возросла до 22 страниц в минуту. Максимальное разрешение документов составляет 1200x1200 dpi, благодаря чему удается достичь повышенной контрастности и предупредить появление искажений. Модель Pantum M6507W располагает вместительным лотком подачи на 150 листов. Данный прибор производит печать не только на бумаге формата A4, но также на конвертах, картоне и пленке. Для отображения важной информации устройство располагает ЖК-панелью. Копирование и сканирование данных производится на максимальной скорости до 22 страниц в минуту.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество цветов
- 1
- Тип сканера
- планшетный
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
Ф
Ф
Фаиг
26 февраля 2023
Достоинства
Работает,настройка легкая.Даволен
Х
Х
Хасбулла
12 февраля 2023
Достоинства
Быстро печатает
Недостатки
Нет
Ф
Фаиг
26 февраля 2023
Достоинства
Работает,настройка легкая.Даволен
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 87
4 августа 2023
Думал приобрести , хотел спросить катриджы на них сколько стоят ? и есть ли аналоги
1
0 0
0
05.ru
07.08.2023 15:52:56
Здравствуйте! Да, есть, от 1190 рублей Все картриджи у нас аналогвые
0 0
Г
Гость 87
4 августа 2023
Думал приобрести , хотел спросить катриджы на них сколько стоят ? и есть ли аналоги
1
0
0