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МФУ лазерный PANTUM M6507W

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МФУ лазерный PANTUM M6507W
МФУ лазерный PANTUM M6507W
МФУ лазерный PANTUM M6507W
МФУ лазерный PANTUM M6507W
МФУ лазерный PANTUM M6507W
МФУ лазерный PANTUM M6507W
МФУ лазерный PANTUM M6507W
МФУ лазерный PANTUM M6507W
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
1
вопрос
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Код товара: 189464
Производитель: PANTUM
Гарантия: 12 мес. от магазина
5
2 отзыва
1
вопрос
Цена не указана
О товаре

МФУ лазерный Pantum M6507W

МФУ лазерное Pantum M6507W ориентировано на реализацию рабочих потребностей небольшой офисной группы, поскольку скорость его печати возросла до 22 страниц в минуту. Максимальное разрешение документов составляет 1200x1200 dpi, благодаря чему удается достичь повышенной контрастности и предупредить появление искажений. Модель Pantum M6507W располагает вместительным лотком подачи на 150 листов. Данный прибор производит печать не только на бумаге формата A4, но также на конвертах, картоне и пленке. Для отображения важной информации устройство располагает ЖК-панелью. Копирование и сканирование данных производится на максимальной скорости до 22 страниц в минуту.
  • Настройка без лишних забот
    • Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе
  • Работаем без проводов
    • Наличие WIFI позволит сделать печать еще удобнее
  • Небольшой размер. Максимальная отдача
    • Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте
    Характеристики
    Тип печати
    лазерный
    Цветность печати
    черно-белая
    Максимальный формат
    A4
    Количество цветов
    1
    Тип сканера
    планшетный
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 2
    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
    5 звезд
    2
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    Ф
    Ф
    Фаиг
    26 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Работает,настройка легкая.Даволен
    Ответить
    0 0
    Х
    Х
    Хасбулла
    12 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Быстро печатает
    Недостатки
    Нет
    Ответить
    0 0
    Ф
    Фаиг
    26 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Работает,настройка легкая.Даволен
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы
    Вопросы и ответы
    Г
    Гость 87
    4 августа 2023
    Думал приобрести , хотел спросить катриджы на них сколько стоят ? и есть ли аналоги
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    07.08.2023 15:52:56
    Здравствуйте! Да, есть, от 1190 рублей Все картриджи у нас аналогвые
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 87
    4 августа 2023
    Думал приобрести , хотел спросить катриджы на них сколько стоят ? и есть ли аналоги
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
    В сравнение
    В избранное
    Цена не указана