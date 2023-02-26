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МФУ лазерный Pantum M6507W МФУ лазерное Pantum M6507W ориентировано на реализацию рабочих потребностей небольшой офисной группы, поскольку скорость его печати возросла до 22 страниц в минуту. Максимальное разрешение документов составляет 1200x1200 dpi, благодаря чему удается достичь повышенной контрастности и предупредить появление искажений. Модель Pantum M6507W располагает вместительным лотком подачи на 150 листов. Данный прибор производит печать не только на бумаге формата A4, но также на конвертах, картоне и пленке. Для отображения важной информации устройство располагает ЖК-панелью. Копирование и сканирование данных производится на максимальной скорости до 22 страниц в минуту. Настройка без лишних забот Установка драйвера в 1 клик позволит вам быстро приступить к работе Работаем без проводов Наличие WIFI позволит сделать печать еще удобнее Небольшой размер. Максимальная отдача Благодаря компактной форме можно свободно размещать в любом месте