МФУ лазерный PANTUM M6506NW

О товаре

МФУ Pantum M6506NW МФУ лазерное Pantum M6506NW совмещает в себе функционал принтера, сканера и копира. Лазерный принтер в составе МФУ печатает на листах формата A4 с максимальным разрешением черно-белой печати 1200x1200 dpi. Скорость ч/б печати достигает 22 страниц в минуту. Устройство совместимо с компьютерами, работающими на ОС Windows, Linux, MacOS. Лоток для подачи бумаги в МФУ вмещает 150 листов, а лоток на выходе способен разместить 100 отпечатанных, покинувших устройство листов A4. Приобретая это МФУ, вы получаете надежного помощника в офисной работе или для работы на дому.