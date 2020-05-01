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МФУ лазерный PANTUM M6506NW

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МФУ лазерный PANTUM M6506NW
МФУ лазерный PANTUM M6506NW
МФУ лазерный PANTUM M6506NW
МФУ лазерный PANTUM M6506NW
МФУ лазерный PANTUM M6506NW
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 188777
Производитель: PANTUM
Гарантия: 12 мес. от магазина
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13 990₽
167
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дубль МФУ Pantum M6507W (A4, 22стр/мин, 128Mb, LCD, лазерное МФУ, USB2.0, WiFi)
дубль МФУ Pantum M6507W (A4, 22стр/мин, 128Mb, LCD, лазерное МФУ, USB2.0, WiFi)
13 790₽
О товаре

МФУ Pantum M6506NW

МФУ лазерное Pantum M6506NW совмещает в себе функционал принтера, сканера и копира. Лазерный принтер в составе МФУ печатает на листах формата A4 с максимальным разрешением черно-белой печати 1200x1200 dpi. Скорость ч/б печати достигает 22 страниц в минуту. Устройство совместимо с компьютерами, работающими на ОС Windows, Linux, MacOS. Лоток для подачи бумаги в МФУ вмещает 150 листов, а лоток на выходе способен разместить 100 отпечатанных, покинувших устройство листов A4. Приобретая это МФУ, вы получаете надежного помощника в офисной работе или для работы на дому.
Характеристики
Тип печати
лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Тип сканера
планшетный
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13 990₽
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1 = 1₽
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Рассрочка

В рассрочку за 4 200 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 5 магазинах

бесплатно,

в 5 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?