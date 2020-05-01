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МФУ лазерный PANTUM M6506NW
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Код товара: 188777
Производитель: PANTUM
Гарантия: 12 мес. от магазина
13 990₽
167
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О товаре
МФУ Pantum M6506NWМФУ лазерное Pantum M6506NW совмещает в себе функционал принтера, сканера и копира. Лазерный принтер в составе МФУ печатает на листах формата A4 с максимальным разрешением черно-белой печати 1200x1200 dpi. Скорость ч/б печати достигает 22 страниц в минуту. Устройство совместимо с компьютерами, работающими на ОС Windows, Linux, MacOS. Лоток для подачи бумаги в МФУ вмещает 150 листов, а лоток на выходе способен разместить 100 отпечатанных, покинувших устройство листов A4. Приобретая это МФУ, вы получаете надежного помощника в офисной работе или для работы на дому.
Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Тип сканера
- планшетный
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