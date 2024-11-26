МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w

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МФУ HP LaserJet MFP M141w МФУ HP LaserJet M141W самый компактный в мире в своем классе, разработанный для эффективной работы. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами с чипом HP, и в нем используются динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием чипа стороннего производителя. Быстрая печать любых документов. Надежная защита данных. С помощью специальных бизнес-приложений вы сможете выполнять сканирование напрямую в электронную почту, на USB-накопитель, в сетевые папки или в облако. Устройство обеспечивает более высокую скорость двусторонней печати по сравнению с аналогичными решениями конкурентов. Благодаря высокой скорости печати вам больше не придется ждать. Для выхода из спящего режима этому МФУ требуется гораздо меньше времени по сравнению с решениями конкурентов. Управляйте доступом к заданиям печати и используйте другие функции обеспечения безопасности, в том числе проверку подлинности LDAP, приложение HP JetAdvantage Private Print и дополнительное хранилище заданий с защитой с помощью PIN-кода. Простота управления. Эффективная печать. Управляйте заданиями печати напрямую с МФУ благодаря сенсорному экрану диагональю 7,6 см4. Отправляйте на печать документы Microsoft® Word и PowerPoint® прямо с USB-накопителя. Управляйте устройствами и их настройками с помощью HP Web Jetadmin, удобного инструмента, который включает в себя все необходимые функции. Чтобы значительно сократить расход энергии МФУ по сравнению с конкурентами, мы разработали оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence. Используйте свой смартфон, чтобы работать эффективнее Контролируйте свой бизнес. С легкостью настраивайте устройство прямо со своего ПК, используя приложение HP Smart. Настройте специальные ярлыки, чтобы экономить время и обрабатывать документы вдвое быстрее.