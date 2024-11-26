МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
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Код товара: 176446
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес. от магазина
16 990₽
203
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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5 100 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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О товаре
МФУ HP LaserJet MFP M141wМФУ HP LaserJet M141W самый компактный в мире в своем классе, разработанный для эффективной работы. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами с чипом HP, и в нем используются динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием чипа стороннего производителя.
Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 8000
- Область применения
- персональный
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- HP LaserJet M141W
- Функции печати
- печать фотографий
- Функции сканера/копира
- отправка изображения по e-mail, сканирование, копирование
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 63
26 ноября 2024
Здравствуйте Мне надо приобрести этот принтер перечислением на ГБУ, кто подготовит пакет документов на оплату? Можно ли это сделать удаленно? 89884214333 номер для связи
1
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0
05.ru
27.11.2024 15:28:52
Здравствуйте! Обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 988 449-83-96. Вас подробно проконсультируют.
Ответить
0 0
Г
Гость 63
26 ноября 2024
Здравствуйте Мне надо приобрести этот принтер перечислением на ГБУ, кто подготовит пакет документов на оплату? Можно ли это сделать удаленно? 89884214333 номер для связи
1
0
0