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МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w

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МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
МФУ лазерный HP LaserJet MFP M141w
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 176446
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес. от магазина
нет отзывов
1
вопрос
16 990₽
203
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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5 100 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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МФУ струйный Epson EcoTank L3210
МФУ струйный Epson EcoTank L3210
18 990₽
О товаре

МФУ HP LaserJet MFP M141w

МФУ HP LaserJet M141W самый компактный в мире в своем классе, разработанный для эффективной работы. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами с чипом HP, и в нем используются динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием чипа стороннего производителя.
  • Быстрая печать любых документов. Надежная защита данных.
    • С помощью специальных бизнес-приложений вы сможете выполнять сканирование напрямую в электронную почту, на USB-накопитель, в сетевые папки или в облако. Устройство обеспечивает более высокую скорость двусторонней печати по сравнению с аналогичными решениями конкурентов. Благодаря высокой скорости печати вам больше не придется ждать. Для выхода из спящего режима этому МФУ требуется гораздо меньше времени по сравнению с решениями конкурентов. Управляйте доступом к заданиям печати и используйте другие функции обеспечения безопасности, в том числе проверку подлинности LDAP, приложение HP JetAdvantage Private Print и дополнительное хранилище заданий с защитой с помощью PIN-кода.
  • Простота управления. Эффективная печать.
    • Управляйте заданиями печати напрямую с МФУ благодаря сенсорному экрану диагональю 7,6 см4. Отправляйте на печать документы Microsoft® Word и PowerPoint® прямо с USB-накопителя. Управляйте устройствами и их настройками с помощью HP Web Jetadmin, удобного инструмента, который включает в себя все необходимые функции. Чтобы значительно сократить расход энергии МФУ по сравнению с конкурентами, мы разработали оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence.
  • Используйте свой смартфон, чтобы работать эффективнее
    • Контролируйте свой бизнес. С легкостью настраивайте устройство прямо со своего ПК, используя приложение HP Smart. Настройте специальные ярлыки, чтобы экономить время и обрабатывать документы вдвое быстрее.
    Характеристики
    Тип печати
    лазерный
    Цветность печати
    черно-белая
    Максимальный формат
    A4
    Количество страниц в месяц
    8000
    Область применения
    персональный
    Размещение
    настольный
    Модель принтера
    HP LaserJet M141W
    Функции печати
    печать фотографий
    Функции сканера/копира
    отправка изображения по e-mail, сканирование, копирование
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    Вопросы и ответы
    Г
    Гость 63
    26 ноября 2024
    Здравствуйте Мне надо приобрести этот принтер перечислением на ГБУ, кто подготовит пакет документов на оплату? Можно ли это сделать удаленно? 89884214333 номер для связи
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    27.11.2024 15:28:52
    Здравствуйте! Обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 988 449-83-96. Вас подробно проконсультируют.
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 63
    26 ноября 2024
    Здравствуйте Мне надо приобрести этот принтер перечислением на ГБУ, кто подготовит пакет документов на оплату? Можно ли это сделать удаленно? 89884214333 номер для связи
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
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    16 990₽
    203
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
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    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?
    Рассрочка

    5 100 ₽

    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа