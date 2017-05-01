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МФУ лазерный HP COLOR LaserJet Pro MFP M183fw < 7KW56A >
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Код товара: 169523
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес. от магазина
38 990₽
467
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- цветная
- Максимальный формат
- A4
- Количество цветов
- 4
- Тип сканера
- планшетный/протяжный
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