МФУ струйный Epson L850
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Код товара: 16605
Производитель: Epson
В наличии
В наличии
43 990₽
527
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О товаре
МФУ, A4, печать пьезоэлектрическая струйная, 6-цветная, 37 стр/мин ч/б, 38 стр/мин цветн., USB, картридер, печать фото, печать на CD/DVD, цветной ЖК-дисплей
Характеристики
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- Тип печати
- струйный
- Цветность печати
- цветная
- Максимальный формат
- A4
- Область применения
- офис
- Модель принтера
- Epson L850
- Размещение
- настольный
- Функции печати
- печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий
- Функции сканера/копира
- сканирование, копирование
- Скорость ч/б печати (A4), стр/мин
- 37
- Интерфейсы
- USB
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