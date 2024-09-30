МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
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Код товара: 162251
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес. от магазина
15 990₽
176
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О товаре
МФУ HP Smart Tank 500МФУ струйное HP Smart Tank 500 с поддержкой сменных печатных головок - идеальное решение для дома и офиса. Настольная модель с компактными габаритами (605x449x258 мм - длина, ширина и высота соответственно) и малым весом (5.14 кг) совмещает в себе функционал сразу трех представителей офисной техники: принтера, сканера и копира. Устройство использует передовую термоструйную технологию печати, обеспечивающую разрешение цветной печати до 4800x1200 dpi, что особенно актуально при распечатке фотоснимков. МФУ струйное HP Smart Tank 500 комплектуется кабелем питания и шестью бутылочками чернил. Такого количества краски может хватить до трех лет печати (при условии печати до 200 страниц в месяц). С этим устройством вам гарантировано непревзойденное качество печати, подтверждаемое яркой графикой и четким текстом готовых отпечатков. Высокая скорость печати (11 стр/мин) - еще один плюс в копилку достоинств представленной модели. Сканирует устройство также безупречно, как и копирует: скорость сканирования достигает 8 стр/мин, а оптическое разрешение сканера соответствует 1200x1200 dpi.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип печати
- струйный
- Цветность печати
- цветная
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 1000
- Область применения
- персональный
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- HP Smart Tank 500
- Функции печати
- печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий, пигментные чернила
- Функции сканера/копира
- сканирование, копирование
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