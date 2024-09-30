МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO

О товаре

МФУ HP Smart Tank 500 МФУ струйное HP Smart Tank 500 с поддержкой сменных печатных головок - идеальное решение для дома и офиса. Настольная модель с компактными габаритами (605x449x258 мм - длина, ширина и высота соответственно) и малым весом (5.14 кг) совмещает в себе функционал сразу трех представителей офисной техники: принтера, сканера и копира. Устройство использует передовую термоструйную технологию печати, обеспечивающую разрешение цветной печати до 4800x1200 dpi, что особенно актуально при распечатке фотоснимков. МФУ струйное HP Smart Tank 500 комплектуется кабелем питания и шестью бутылочками чернил. Такого количества краски может хватить до трех лет печати (при условии печати до 200 страниц в месяц). С этим устройством вам гарантировано непревзойденное качество печати, подтверждаемое яркой графикой и четким текстом готовых отпечатков. Высокая скорость печати (11 стр/мин) - еще один плюс в копилку достоинств представленной модели. Сканирует устройство также безупречно, как и копирует: скорость сканирования достигает 8 стр/мин, а оптическое разрешение сканера соответствует 1200x1200 dpi. Технология CISS обеспечивает лучшее в своем классе качество печати В комплекте все необходимое для получения тысяч высококачественных отпечатков — как дома, так и в офисе. Высокая производительность Быстрая печать — до 38% быстрее по сравнению с принтерами HP Ink Tank. Инновационный струйный принтер без картриджей для экономичной печати в больших объемах В комплект входят чернила для печати до 18 000 черно-белых и до 8000 цветных страниц.