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МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO

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МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
МФУ струйный HP Smart Tank 500 AiO
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Код товара: 162251
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес. от магазина
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О товаре

МФУ HP Smart Tank 500

МФУ струйное HP Smart Tank 500 с поддержкой сменных печатных головок - идеальное решение для дома и офиса. Настольная модель с компактными габаритами (605x449x258 мм - длина, ширина и высота соответственно) и малым весом (5.14 кг) совмещает в себе функционал сразу трех представителей офисной техники: принтера, сканера и копира. Устройство использует передовую термоструйную технологию печати, обеспечивающую разрешение цветной печати до 4800x1200 dpi, что особенно актуально при распечатке фотоснимков. МФУ струйное HP Smart Tank 500 комплектуется кабелем питания и шестью бутылочками чернил. Такого количества краски может хватить до трех лет печати (при условии печати до 200 страниц в месяц). С этим устройством вам гарантировано непревзойденное качество печати, подтверждаемое яркой графикой и четким текстом готовых отпечатков. Высокая скорость печати (11 стр/мин) - еще один плюс в копилку достоинств представленной модели. Сканирует устройство также безупречно, как и копирует: скорость сканирования достигает 8 стр/мин, а оптическое разрешение сканера соответствует 1200x1200 dpi.
  • Технология CISS обеспечивает лучшее в своем классе качество печати
    • В комплекте все необходимое для получения тысяч высококачественных отпечатков — как дома, так и в офисе.
  • Высокая производительность
    • Быстрая печать — до 38% быстрее по сравнению с принтерами HP Ink Tank.
  • Инновационный струйный принтер без картриджей для экономичной печати в больших объемах
    • В комплект входят чернила для печати до 18 000 черно-белых и до 8000 цветных страниц.
    Характеристики
    Тип печати
    струйный
    Цветность печати
    цветная
    Максимальный формат
    A4
    Количество страниц в месяц
    1000
    Область применения
    персональный
    Размещение
    настольный
    Модель принтера
    HP Smart Tank 500
    Функции печати
    печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий, пигментные чернила
    Функции сканера/копира
    сканирование, копирование
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    В сравнение
    В избранное
    15 990₽
    176
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      завтра

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа