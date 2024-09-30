МФУ лазерный HP LaserJet [MFP M443nda]
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Код товара: 119143
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес. от магазина
106 990₽
1283
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Характеристики
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- Тип печати
- лазерный
- Цветность печати
- черно-белая
- Максимальный формат
- A3
- Количество страниц в месяц
- 50000
- Область применения
- средний офис
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- HP LaserJet MFP M443nda
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