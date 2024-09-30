МФУ струйный HP Tank 515 AiO
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Код товара: 113539
Производитель: HP
Гарантия: 12 мес. от магазина
16 590₽
199
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип печати
- струйный
- Цветность печати
- цветная
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 1000
- Область применения
- персональный
- Размещение
- настольный
- Модель принтера
- HP Smart Tank 515
- Функции печати
- печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий, пигментные чернила
- Функции сканера/копира
- сканирование, копирование
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