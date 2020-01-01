МФУ струйный Canon PIXMA G3411
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Код товара: 103907
Производитель: Canon
мало
мало
25 290₽
214
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Характеристики
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- Тип печати
- струйный
- Цветность печати
- цветная
- Максимальный формат
- A4
- Количество страниц в месяц
- 20000
- Область применения
- офис
- Модель принтера
- Canon PIXMA G3411
- Размещение
- настольный
- Интерфейсы
- USB, Wi-Fi
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