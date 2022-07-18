Принтер этикеток (термо, 203dpi) BS350, RS232, USB, Ethernet
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Код товара: 98519
Производитель: Bsmart
мало
мало
6 500₽
78
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Характеристики
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- Тип
- настольный
- Печать штрих-кодов
- есть
- Цвет
- черный
- Технология печати
- термопечать
- Скорость печати
- 127 мм/сек
- Максимальная ширина ленты
- 80 мм
- Интерфейсы
- RS-232, Ethernet (RJ45), USB
- Вес, кг
- 1.44
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 25
18 июля 2022
Здравствуйте у вас плоттеры? Режущие принтеры
1
0 0
0
05.ru
18.07.2022 10:24:27
Здравствуйте! Плоттеров у нас нет
Ответить
0 0
Г
Гость 25
18 июля 2022
Здравствуйте у вас плоттеры? Режущие принтеры
1
0
0