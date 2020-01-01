Принтер этикеток (термотрансферный, 203dpi) TSC TE200
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Код товара: 94827
Производитель: TSC
мало
мало
10 990₽
131
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Характеристики
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- Тип
- настольный
- Печать штрих-кодов
- есть
- Цвет
- черный
- Технология печати
- термопечать
- Разрешение печати
- 203 dpi
- Скорость печати
- 152.4 мм/сек
- Максимальная ширина ленты
- 108 мм
- Интерфейсы
- USB
- Вес, кг
- 2.4
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