Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
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15 590₽
187
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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4 680 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- принтер этикеток
- Печать штрих-кодов
- есть
- Цвет
- белый
- Технология печати
- термопечать
- Разрешение печати
- 203 dpi
- Скорость печати
- 127 мм/сек
- Максимальная ширина ленты, мм
- 60
- Диаметр втулки ролика этикеток, мм
- 127
- Объем оперативной памяти, МБ
- 8
- Объем встроенной памяти, МБ
- 4
- Особенности
- слот для карты памяти
- Интерфейсы
- USB, RS-232
- Совместимость с операционной системой
- Windows, MacOS, Linux
- Тип печатаемых штрих-кодов
- Aztec Code, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, DataMatrix, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI/Plessey, MaxiCode, PDF417, Postnet, QR код, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-128
- Дополнительно
- экран (Display)
- Комплектация
- внешний блок питания, кабель питания, кабель USB, CD-диск с ПО для дизайна этикеток, документация
Отзывы 1
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М
М
Магомед
16 июля 2024
М
Магомед
16 июля 2024
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