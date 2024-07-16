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Принтер этикеток TSC TDP-225 SU

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Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Принтер этикеток TSC TDP-225 SU
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 169329
Производитель: TSC
5
1 отзыв
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15 590₽
187
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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4 680 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Тип
принтер этикеток
Печать штрих-кодов
есть
Цвет
белый
Технология печати
термопечать
Разрешение печати
203 dpi
Скорость печати
127 мм/сек
Максимальная ширина ленты, мм
60
Диаметр втулки ролика этикеток, мм
127
Объем оперативной памяти, МБ
8
Объем встроенной памяти, МБ
4
Особенности
слот для карты памяти
Интерфейсы
USB, RS-232
Совместимость с операционной системой
Windows, MacOS, Linux
Тип печатаемых штрих-кодов
Aztec Code, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, DataMatrix, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI/Plessey, MaxiCode, PDF417, Postnet, QR код, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-128
Дополнительно
экран (Display)
Комплектация
внешний блок питания, кабель питания, кабель USB, CD-диск с ПО для дизайна этикеток, документация
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Магомед
16 июля 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
М
Магомед
16 июля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
15 590₽
187
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

4 680 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа