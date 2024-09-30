Принтер этикеток TSC TТP-225, SU
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Код товара: 114469
Производитель: TSC
24 390₽
292
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В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- принтер этикеток
- Печать штрих-кодов
- есть
- Цвет
- белый
- Технология печати
- термотрансферная
- Разрешение печати
- 203 dpi
- Скорость печати
- 127 мм/сек
- Максимальная ширина ленты, мм
- 60 мм
- Интерфейсы
- RS-232
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