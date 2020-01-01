Тетрадь 18л., клетка Hatber "Кот Басик"
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Код товара: 93939
Производитель: Hatber
Гарантия: Нет
мало
мало
15₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Цвет обложки
- ассорти
- Количество листов
- 18
- Формат
- A5
- Обложка
- интегральная
- Линовка
- клетка
- Материал обложки
- бумага
- Размер
- 148 x 210 мм
- Особенности
- с полями
- Крепление
- скрепки
- Плотность бумаги, г/м²
- 65
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