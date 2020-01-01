Тетрадь 96л., А4, клетка OfficeSpace, бумвинил, эконом
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Код товара: 86511
Производитель: OfficeSpace
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
70₽
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Характеристики
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- Цвет обложки
- синий
- Количество листов
- 96
- Формат
- A4
- Обложка
- интегральная
- Линовка
- клетка
- Материал обложки
- бумвинил
- Размер
- 200х270
- Особенности
- без полей, однотонная обложка
- Крепление
- скрепки
- Плотность бумаги, г/м²
- 60
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