Тетрадь 12л., клетка Hatber "Улыбнись!"
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Код товара: 103369
Производитель: Hatber
Гарантия: Нет
2 января
2 января
13₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Цвет обложки
- ассорти
- Количество листов
- 12
- Формат
- A5
- Обложка
- твердая
- Линовка
- клетка
- Материал обложки
- мелованный картон
- Особенности
- с полями
- Крепление
- скрепки
- Плотность бумаги, г/м²
- 60
Отзывы 1
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Ш
Ш
Шейх-Магомед
20 августа 2022
Красивая, ребенок доволен
Ш
Шейх-Магомед
20 августа 2022
Красивая, ребенок доволен
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