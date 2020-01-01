Ранец Grizzly, 26*35*15см, 1 отделение, 4 кармана, анатомическая спинка, серый
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Код товара: 110284
Производитель: Grizzly
Гарантия: Нет
мало
мало
2 317₽
2 650₽
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Характеристики
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- Тип
- ранец
- Цвет
- серый
- Материал
- полиэстер
- Количество отделений
- 1
- Количество карманов
- 4
- Пол ребенка
- для девочек
- Особенности
- вентилируемые лямки, светоотражающие элементы
- Специальные отделения
- внешние карманы, карман для бутылки
- Застежка
- молния
- Ширина, см
- 35
- Высота, см
- 26
- Глубина, см
- 15
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