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Линейка 20см Berlingo "Radiance", пластиковая, гибкая, розовый/голубой градиент, европодвес

Линейка 20см Berlingo "Radiance", пластиковая, гибкая, розовый/голубой градиент, европодвес

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Линейка 20см Berlingo "Radiance", пластиковая, гибкая, розовый/голубой градиент, европодвес
Линейка 20см Berlingo "Radiance", пластиковая, гибкая, розовый/голубой градиент, европодвес
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 109750
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
85₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Тип
линейка
Цвет
ассорти
Материал
пластик
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В наличии
В наличии
85₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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