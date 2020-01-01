Линейка 20см Berlingo "Radiance", пластиковая, гибкая, розовый/голубой градиент, европодвес
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Код товара: 109750
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
85₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- линейка
- Цвет
- ассорти
- Материал
- пластик
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