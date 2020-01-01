Обложка 221*350 для дневн. в тв. переплете и тетрадей, ArtSpace, ПП 30мкм
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Код товара: 101421
Производитель: ArtSpace
Гарантия: Нет
мало
мало
1₽
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Характеристики
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- Тип
- обложка
- Цвет
- прозрачный
- Материал
- полипропилен
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