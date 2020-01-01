Дневник 5-11 кл. 48л. "Цветы. Favorite flowers", ВД-лак
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Код товара: 110201
Производитель: ArtSpace
Гарантия: Нет
-20%
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мало
32₽
40₽
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Характеристики
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- Цвет обложки
- рисунок
- Количество листов
- 48
- Обложка
- твердая
- Формат
- A5
- Материал обложки
- мелованный картон
- Дополнительно
- 5-11 кл
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