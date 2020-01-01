Ручка шариковая автоматическая Berlingo "Triangle Velvet" (NEW), синяя, 0,7мм, трехгранный корпус
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Код товара: 99093
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
40₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Вид ручки
- шариковая
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет чернил
- синий
- Цвет корпуса
- черный
- Толщина линии письма, мм
- 0.5
- Механизм подачи стержня
- кнопочный
- Набор
- нет
- Количество в упаковке, шт
- 1
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