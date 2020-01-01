Ручка шариковая настольная OfficeSpace синяя, 0,7мм, черный корпус, металлическая цепочка
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Код товара: 92002
Производитель: OfficeSpace
Гарантия: Нет
мало
мало
160₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Вид ручки
- шариковая
- Материал корпуса
- металл
- Цвет чернил
- синий
- Цвет корпуса
- черный
- Толщина линии письма, мм
- 0.5
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Особенности
- на подставке, заменяемый стержень
- Дополнительная информация
- настольная
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