Ручка шариковая настольная OfficeSpace "Reception" синяя, 0,7мм, синий корпус
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Код товара: 89864
Производитель: OfficeSpace
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
30₽
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Характеристики
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- Вид ручки
- шариковая
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет чернил
- синий
- Цвет корпуса
- синий
- Толщина линии письма, мм
- 0.5
- Особенности
- на подставке
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