Ручка шариковая Berlingo "Tribase Fuze", синяя, 0,7мм
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Код товара: 89375
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
10₽
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сегодня
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Характеристики
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- Вид ручки
- шариковая
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