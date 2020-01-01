Ручка гелевая стираемая Berlingo "Apex E", синяя, 0,5мм, трехгранная
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Код товара: 85974
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
55₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Вид ручки
- гелевая
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет чернил
- синий
- Цвет корпуса
- синий
- Толщина линии письма, мм
- 0.5
- Набор
- нет
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