Ручка шариковая MESHU "Unicorn" синяя, 0,7мм, большой корпус, софтач
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Код товара: 110991
Гарантия: Нет
Нет в наличии
Нет в наличии
Цена не указана
Способы оплаты
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Характеристики
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- Вид ручки
- шариковая
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет чернил
- синий
- Цвет корпуса
- белый
- Толщина линии письма, мм
- 0.5
- Набор
- нет
- Особенности
- с колпачком
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