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Ручки
Ручка шариковая Berlingo "Skyline", светло-синяя, 0,7мм, игольчатый стержень, грип

Ручка шариковая Berlingo "Skyline", светло-синяя, 0,7мм, игольчатый стержень, грип

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Ручка шариковая Berlingo "Skyline", светло-синяя, 0,7мм, игольчатый стержень, грип
Ручка шариковая Berlingo "Skyline", светло-синяя, 0,7мм, игольчатый стержень, грип
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Фото товара
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Код товара: 108570
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
30₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Вид ручки
шариковая
Материал корпуса
пластик
Цвет чернил
синий
Цвет корпуса
оранжевый
Толщина линии письма, мм
0.5
Набор
нет
Особенности
с колпачком
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
30₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа