Ручка шариковая MESHU "Black Cat", 0,7мм, синяя
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Код товара: 108429
Производитель: meshu
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
75₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Вид ручки
- шариковая
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет чернил
- синий
- Цвет корпуса
- черный
- Толщина линии письма, мм
- 0.5
- Набор
- нет
- Особенности
- с колпачком
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