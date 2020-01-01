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Ручки
Ручка шариковая MESHU "Shark&Whale" синяя, 0,7мм, софтач, ассорти

Ручка шариковая MESHU "Shark&Whale" синяя, 0,7мм, софтач, ассорти

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Ручка шариковая MESHU "Shark&Whale" синяя, 0,7мм, софтач, ассорти
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Код товара: 108426
Производитель: meshu
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
130₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Вид ручки
шариковая
Материал корпуса
пластик
Цвет чернил
синий
Цвет корпуса
ассорти
Толщина линии письма, мм
0.5
Набор
нет
Особенности
с колпачком
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
130₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа