Ручка шариковая MESHU "Shark&Whale" синяя, 0,7мм, софтач, ассорти
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Код товара: 108426
Производитель: meshu
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
130₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Вид ручки
- шариковая
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет чернил
- синий
- Цвет корпуса
- ассорти
- Толщина линии письма, мм
- 0.5
- Набор
- нет
- Особенности
- с колпачком
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