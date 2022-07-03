Ручка шариковая Berlingo "Tribase Orange", синяя, 0,7мм
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Код товара: 101294
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
10₽
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Характеристики
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- Вид ручки
- шариковая
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет чернил
- синий
- Цвет корпуса
- оранжевый
- Толщина линии письма, мм
- 0.5
- Набор
- нет
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Особенности
- с колпачком
Отзывы 1
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P
P
Pakhrudinov
3 июля 2022
Достоинства
Практичность
Комментарии
Стандартно по качеству
P
Pakhrudinov
3 июля 2022
Достоинства
Практичность
Комментарии
Стандартно по качеству
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