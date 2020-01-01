Маркер перманентный Berlingo красный, пулевидный, 3 мм
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Код товара: 100884
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
40₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Цвет чернил
- красный
- Цвет
- красный
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