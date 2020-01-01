Карандаши цветные Berlingo "SuperSoft. Жил-был кот", 12цв., трехгран., заточен., картон, европодвес
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Код товара: 108568
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
140₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Форма
- трехгранная
- Количество в упаковке, шт
- 12
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