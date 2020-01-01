Набор гелевых ручек Berlingo "Brilliant Neon" 06шт., 06цв., 0,8 мм, корпус ассорти
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Код товара: 101329
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
180₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Наличными при получении
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Характеристики
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- Цвет корпуса
- ассорти
- Тип
- ручка
- Цвет чернил
- ассорти
- Форма
- круглая
- Материал
- прорезиненный пластик
- Количество в упаковке, шт
- 6
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