Блок для записи Berlingo "Standard", 9*9*4,5см, цветной
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 107108
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
120₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- блок для записи
- Цвет
- ассорти
- Количество листов
- 500
- Форма
- квадрат
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.