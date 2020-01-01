«Наступил зомби-апокалипсис, а ещё...». Стикеры post-it
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Код товара: 106213
Производитель: Антибуки
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
53₽
65₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип
- блок для записи
- Цвет
- белый
- Количество листов
- 50
- Форма
- квадрат
- Размер
- 7,5 х 7,5 см
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