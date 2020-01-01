Клейкая лента упаковочная OfficeSpace, 48мм*100м, 45мкм, ШК
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Код товара: 99095
Производитель: OfficeSpace
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
95₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип
- клейкая лента
- Цвет
- прозрачный
- Основа
- двуосноориентированный полипропилен
- Форма
- круглая
- Материал
- полипропилен
- Размер
- 110 × 110 × 50 мм
- Количество в упаковке, шт
- 1
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