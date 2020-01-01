Дырокол Berlingo "Universal" 10л., металлический, черный, с линейкой
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Код товара: 99065
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
150₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип
- дырокол
- Цвет
- черный
- Материал
- металл
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