Скоросшиватель OfficeSpace "Дело", картон немелованный, 280г/м2, белый, пробитый, до 200л.
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Код товара: 94953
Производитель: OfficeSpace
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
12₽
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Характеристики
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- Тип
- скоросшиватель
- Цвет
- белый
- Вместимость
- 200 листов
- Размер
- 310*220 мм
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