Скрепки 28мм, Berlingo, 100шт., никелированные, карт. упак.
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Код товара: 91997
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
30₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- скрепки
- Цвет
- серебристый
- Форма
- овальная
- Материал
- металл
- Размер
- 67 × 45 × 22 мм
- Количество в упаковке, шт
- 100
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