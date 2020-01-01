Банковская резинка 200г OfficeSpace, диаметр 60мм, ассорти
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Код товара: 90463
Производитель: OfficeSpace
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
110₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
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Характеристики
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- Тип
- банковская резинка
- Цвет
- ассорти
- Форма
- круглая
- Материал
- резина
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