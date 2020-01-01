Скобы для степлера №24/6 Berlingo, цветные 1000шт.
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Код товара: 89371
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
35₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- скобы
- Цвет
- ассорти
- Форма
- фигурная
- Материал
- металл
- Размер
- 24/6
- Количество в упаковке, шт
- 1000
- Дополнительно
- Покрытие: цветное
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