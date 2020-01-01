Степлер №24/6, 26/6 Berlingo до 30л., пластиковый корпус, ассорти
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Код товара: 86516
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
200₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- степлер
- Цвет
- ассорти
- Форма
- фигурная
- Материал
- пластик
- Размер
- 125 × 60 × 35 мм
- Количество в упаковке, шт
- 1
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