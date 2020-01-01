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Степлер №24/6, 26/6 до 25 л, пластиковый корпус, ассорти

Степлер №24/6, 26/6 до 25 л, пластиковый корпус, ассорти

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Степлер №24/6, 26/6 до 25 л, пластиковый корпус, ассорти
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Код товара: 53122
Гарантия: Нет
мало
мало
250₽
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
степлеры и скобы
Цвет
ассорти
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мало
мало
250₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа