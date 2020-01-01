Степлер №24/6, 26/6 до 25 л, пластиковый корпус, ассорти
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 53122
Гарантия: Нет
мало
мало
250₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- степлеры и скобы
- Цвет
- ассорти
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Степлер №24/6, 26/6 Berlingo до 30л., пластиковый корпус, ассорти
200₽
Степлер №24/6, 26/6 Berlingo "Universal" до 30л., пластиковый корпус, черный
200₽
Бланк "Трудовая книжка" Гознак
280₽
Степлер №24/6, 26/6 Berlingo "Office Soft" до 25л., пластиковый корпус, черный
250₽
Дырокол металлический "ULTRA", до 20 листов, черный, Brauberg
300₽
Подушечки клеящие Patafix ProPower, 21шт, сверхпрочные (до 3кг), многоразовые, черные, UHU
297₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.