Клей-карандаш Berlingo "Radiance", 21г
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Код товара: 105392
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
65₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- клей-карандаш
- Цвет
- прозрачный
- Форма
- круглая
- Материал
- пластик
- Количество в упаковке, шт
- 1
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