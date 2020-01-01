Подставка для бумажного блока Berlingo "Steel&Style", металлическая, черная
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 111225
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
290₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- подставка
- Цвет
- черный
- Материал
- металл
- Размер
- 10,5*10,5*7,5 см
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.