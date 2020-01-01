Папка-вкладыш с перфорацией (файлы), А4, 30мкм, глянцевая 100 шт
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Код товара: 97045
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
135₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- папка
- Вид папки
- вкладыш
- Цвет
- прозрачный
- Формат
- A4
- Материал
- пластик
- Размер
- 305*233 мм
- Количество в упаковке, шт
- 100
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