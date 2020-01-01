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Лотки и папки для бумаг
Папка-вкладыш с перфорацией (файлы), А4, 30мкм, глянцевая 100 шт

Папка-вкладыш с перфорацией (файлы), А4, 30мкм, глянцевая 100 шт

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Папка-вкладыш с перфорацией (файлы), А4, 30мкм, глянцевая 100 шт
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Код товара: 97045
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
135₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
папка
Вид папки
вкладыш
Цвет
прозрачный
Формат
A4
Материал
пластик
Размер
305*233 мм
Количество в упаковке, шт
100
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
135₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа