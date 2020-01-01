Папка-регистратор Berlingo "Standard", 50мм, мрамор, с карм. на корешке, нижний метал. кант, черная
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Код товара: 89884
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
мало
мало
195₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- папка
- Вид папки
- регистратор
- Цвет
- черный
- Материал
- картон
- Размер
- 320*290*50 мм
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