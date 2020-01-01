Папка на 2-х кольцах "Standard", 40мм, 700мкм, синяя
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Код товара: 52948
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
110₽
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Характеристики
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- Тип
- папка
- Цвет
- синий
- Формат
- A4
- Материал
- пластик
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