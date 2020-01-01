Лоток для бумаг вертикальный Стамм "XXL", черный
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Код товара: 111226
Производитель: Стамм
Гарантия: Нет
мало
мало
370₽
380₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- лоток
- Цвет
- черный
- Материал
- полистирол
- Размер
- 300*250*160 мм
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